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TOGG'un pazar payı ve elektrikli araç hedefleri değerlendirildi

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TOGG'un pazar payı ve elektrikli araç hedefleri değerlendirildi
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Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram, Türkiye'de büyüyen elektrikli araç pazarını ve TOGG'un gelecek hedeflerini değerlendirdi.

Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram, Türkiye'de hızla büyüyen elektrikli araç pazarını ve TOGG'un gelecek hedeflerini değerlendirdi.

Bayram, 'Şu an Türkiye'de satılan her 3 otomobilden birisi TOGG. ve bu büyük bir başarı' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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