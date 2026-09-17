TOGG'un pazar payı ve elektrikli araç hedefleri değerlendirildi

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Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram, Türkiye'de hızla büyüyen elektrikli araç pazarını ve TOGG'un gelecek hedeflerini değerlendirdi.

Bayram, 'Şu an Türkiye'de satılan her 3 otomobilden birisi TOGG. ve bu büyük bir başarı' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi