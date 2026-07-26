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TBMM'de kabul edilen torba teklifle binek otomobiller ve motosikletler için ÖTV düzenlemesi yasalaştı

TBMM'de kabul edilen torba teklifle binek otomobiller ve motosikletler için ÖTV düzenlemesi yasalaştı
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ÖTV Kanunu'nda yapılan değişiklikle binek otomobillerde asgari maktu vergi 100 bin TL, elektrikli motosikletlerde 30 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na oranları değiştirme yetkisi verildi.

TBMM'de kabul edilen torba teklifte binek otomobiller ve insan taşımaya yönelik motosikletli araçlara yönelik ÖTV düzenlemeleri yer aldı. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle oran farklılaştırma yetkisine "taşıtların çekiş sistemi" eklendi.

Bazı araç grupları için asgari maktu vergi uygulaması getirildi. Buna göre, elektrikli motosikletlerde asgari maktu ÖTV 30 bin TL, binek otomobillerde ise 100 bin TL'den az olamayacak. Elektrik motor gücü 4 kW'ın altındaki motosikletler düzenlemeden etkilenmeyecek. Cumhurbaşkanı, belirlenen asgari maktu vergi tutarlarını on katına kadar artırabilecek veya sıfıra kadar indirebilecek.

Otomotiv sektörü, bu düzenlemenin gelecekte lüks ve yüksek performanslı dört çeker modeller için ek vergi dilimi ihtimalini güçlendirdiği yorumunu yapıyor. Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle aday sürücü uygulaması ve ceza puanı sınırları yeniden düzenlendi.

Kaynak: Haber Merkezi
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