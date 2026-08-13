Tata Motors'un net karı yüzde 80 düştü

Tata Motors Passenger Vehicles Limited, 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) konsolide net karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80,3 azalarak 775 crore rupiye gerilediğini duyurdu. Şirketin düzenleyici kurumlara yaptığı açıklamaya göre, net kar bir önceki mali yılın ilk çeyreğinde 3.924 crore rupiydi.

Öte yandan şirketin geliri yıllık bazda yüzde 9,3 artışla 87.677 crore rupiden 95.799 crore rupiye yükseldi. Faaliyet performansı ise baskı altında kaldı; FAVÖK (EBITDA) yüzde 17,2 düşüşle 7.639 crore rupiden 6.326 crore rupiye gerilerken, FAVÖK marjı yüzde 8,7'den yüzde 6,6'ya daraldı.

Tata Motors Passenger Vehicles Genel Müdürü ve CEO'su Shailesh Chandra, çeyreğin güçlü başladığını, sektör ortalamasının üzerinde yüzde 46'lık yıllık hacim artışı kaydedildiğini belirtti. Şirketin elektrikli araç hacminin 34.000 adedin üzerine çıkarak yıllık yüzde 112 büyüdüğünü ve Tiago ile Punch'ın yeni versiyonlarının iyi tepki aldığını söyledi. CFO Dhiman Gupta ise iç pazarda büyüme ivmesini sürdürmeye ve JLR için önemli bir geçiş yılına hazırlanmaya odaklandıklarını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi