Stellantis 2026 İkinci Çeyrek Sevkiyat Sonuçlarını Açıkladı

Stellantis, 2026 yılı ikinci çeyreğinde konsolide sevkiyatlarının yaklaşık 1,6 milyon adet olarak gerçekleştiğini tahmin ediyor. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış anlamına geliyor. Büyüme ağırlıklı olarak Kuzey Amerika ve Genişletilmiş Avrupa bölgelerindeki güçlü performanstan kaynaklanırken, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bölgesel çatışmalar, Güney Amerika'da ise Arjantin pazarındaki zayıflık nedeniyle yaşanan düşüşlerle kısmen dengelendi.

Kuzey Amerika'da ikinci çeyrek sevkiyatları geçen yıla göre yüzde 38 artarak yaklaşık 122 bin adet yükseldi. Büyüme, yeni veya yenilenen ürünler ile güç aktarma seçeneklerinden kaynaklandı. Genişletilmiş Avrupa bölgesinde ise sevkiyatlar yüzde 5 artarak 39 bin adet arttı. Bu artışta bataryalı elektrikli araç sevkiyatları önemli rol oynadı. Citroen C3, Opel Frontera ve Fiat Grande Panda gibi Smart Car platformu modelleri güçlü talep gördü.

Orta Doğu ve Afrika'da sevkiyatlar yüzde 3 düşüşle 4 bin adet azaldı. Cezayir ve Fas'taki artışlar bölgesel çatışmaların etkisini dengeleyemedi. Güney Amerika'da sevkiyatlar yüzde 3 düşüşle 7 bin adet geriledi. Brezilya'daki artış Arjantin'deki düşüşle dengelendi. Asya Pasifik'te sevkiyatlar 16 bin adetle sabit kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi