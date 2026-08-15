Stellantis, Brampton Fabrikası'nı Kapatmayı ve Satmayı Değerlendiriyor

TORONTO — Unifor, Stellantis'in 2023'ten beri kapalı olan Brampton, Ontario'daki montaj fabrikasını kapatmayı ve satmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini açıkladı. Sendika, bu bildirimi Çarşamba günü otomobil üreticisinden aldığını duyurdu.

Unifor Ulusal Başkanı Lana Payne, "Hayal kırıklığına uğradığımızı söylemek hafif kalır. Bu, sendikamıza ve özellikle fabrikaya her şeyini vermiş işçilere indirilmiş bir yumruk" dedi. Payne, Brampton Montaj Fabrikası'nın nesiller boyunca bölge için ekonomik bir çapa olduğunu ve ikonik Chrysler ile Dodge araçları ürettiğini belirtti.

Fabrikanın Jeep üretimi için yeniden donatılması planlanmıştı ancak şirket 2025 başında bu planı durdurdu. Ekim 2025'te Stellantis, Jeep Compass üretimini ABD'ye taşıyarak fabrikayı belirsiz süreyle atıl bıraktı. Bu hamle Kanadalı siyasetçilerin eleştirilerine yol açtı.

Payne, Brampton fabrikasındaki yaklaşık 2.200 Unifor üyesini temsil eden yerel 1285'e vaat edilen Jeep aracını şu anda kimsenin üretmediğini ve işçilerin Aralık 2023'ten beri işten çıkarıldığını söyledi. "Bu, sınırın her iki tarafındaki işçiler için kaybet-kaybet senaryosu" dedi.

Sendika, şirketin fabrikanın satışı için başka bir firma ile görüşme niyetini bildirdiğini ancak üçüncü tarafın otomobil üreticisi olup olmadığının sorulması üzerine Payne, "Bunu Stellantis'e sormanız gerekir, ama orada bir otomobil fabrikası olsaydı bu kadar üzgün olmazdım" diye konuştu.

Unifor, Stellantis'in kapatma veya satış durumunda en az bir yıl önceden bildirim yapmasını gerektiren toplu iş sözleşmesine rağmen resmi yazılı bildirim yapmadığını belirtti. Sendika, Detroit'teki üç büyük otomobil üreticisiyle yeni sözleşme müzakereleri yürütüyor ve sıradaki Stellantis ile görüşmelere geçecek.

Stellantis Kanada sözcüsü LouAnn Gosselin, "Toplu iş sözleşmesi sürecine hazırlanıyoruz, şu anda açıklayacak bir şey yok. Odağımız Brampton Assembly için sürdürülebilir bir üretim çözümü bulmak" dedi. Payne ise yaklaşan görüşmelerde tüm bunları ele alacaklarını söyledi.

Temmuz'da Unifor üyeleri, yıllık yüzde 3 zam içeren Ford ile yeni üç yıllık sözleşmeyi onayladı. Sendika, bu anlaşmanın başarılı bir örnek oluşturduğunu belirtti. Örnek pazarlıkta sendika, bir şirketle belirlediği koşulları diğerlerinde de tekrarlamayı hedefler.

Mevcut müzakereler, ABD tarifeleri, Trump yönetiminin Kanada-ABD-Meksika Anlaşması'nı uzatmama kararı ve Çin elektrikli araçlarının Kanada'ya girişi gibi otomotiv sektöründeki olumsuzluklarla birlikte yürütülüyor. Bu haber Canadian Press tarafından 14 Ağustos 2026'da yayımlandı.

Kaynak: Haber Merkezi