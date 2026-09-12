SANY ve FMT Ankara'da Elektrikli TIR Üretimine Başladı

Çinli iş makinesi üreticisi SANY ve Türk ortağı FMT, Ankara'da elektrikli ağır ticari araç üretimine başladı. 26 bin metrekarelik Entegre Üretim ve Operasyon Merkezi'nde montaj hattından çıkan ilk 20 araç satışa hazır hale getirildi.

İlk aşamada 50 milyon dolarlık yatırımla yıllık 2.000 araç üretim kapasitesine ulaşıldı. Beş yıllık hedefte toplam yatırımın 500 milyon dolara, tesis alanının 1 milyon metrekareye çıkarılması ve yılda 30.000 adetlik kapasiteyle Türkiye'nin, SANY'nin tüm Avrupa pazarına ihracat yapacağı ana üs haline gelmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi