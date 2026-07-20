Haberler

Russell'dan Mercedes'e Sert Tepki: 'Kabul Edilemez'

Russell'dan Mercedes'e Sert Tepki: 'Kabul Edilemez'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mercedes pilotu George Russell, Spa-Francorchamps'ta motor sorunu ve Lewis Hamilton ile çarpışma sonucu yarış dışı kaldı. Takım arkadaşı Kimi Antonelli'nin 50 puan gerisine düşen Russell'ın batarya sorununa tepkisi yayınlanmayan telsiz konuşmasında ortaya çıktı. Takım patronu Toto Wolff, sorunun motor kaynaklı olduğunu ve çözüm için çalıştıklarını belirtti.

George Russell, takım arkadaşı Kimi Antonelli'nin 50 puan gerisinde kalmasına neden olan bir dizi sorunla karşılaştı. Spa-Francorchamps'ta ilk turda motor sorunu yaşayan Russell, ardından Lewis Hamilton ile çarpıştı ve yarış dışı kaldı. Yarışta yayınlanmayan telsiz konuşmasında batarya sorununa tepki gösterdi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Russell'ın hayal kırıklığını anladığını ve takımın yüzde 100 arkasında olduğunu söyledi. Sorunun motor kaynaklı olduğunu ve çözüm için çalıştıklarını belirtti. Russell, Macaristan GP öncesi çözüm bulunmasını umuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spor salonunda mide bulandıran görüntü! Telefonundaki kaydı izleyince fark etti

Spor salonunda iğrenç görüntü
Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı

Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
Van Gölü Havzası'nın 2050 vizyonu şekilleniyor

Van Gölü Havzası için tarihi adım: 2050 vizyonu şekilleniyor
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Yunanistan'dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Atina'dan küstah tehdit
Satın aldığı motosikletin plakası 'sahte' çıkan sürücüye 140 bin TL ceza kesildi

Motosikleti yeni almıştı! İlk uygulamada ceza kesildi
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı