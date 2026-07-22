Red Bull'dan Verstappen'in Geleceği ve Hız İyileştirmeleri Açıklaması

Red Bull takım patronu Laurent Mekies, takımdaki olası gelecek koltuklar için 'iyi sürücülerden' telefon aldıklarını ancak Max Verstappen'in kalmasını sağlamak için gereken hız iyileştirmelerini yapacaklarına inandığını söyledi. Verstappen'in sözleşmesi 2028 sezonunun sonuna kadar sürüyor ancak bu yılın sonunda ayrılmasına izin verecek performans maddeleri içeriyor. Ekim ayına kadar takıma bildirimde bulunması gerektiği düşünülüyor. Geçen ay Hollandalı sürücünün temsilcilerinin McLaren ile görüştüğü ortaya çıkmıştı, ancak McLaren patronu Zak Brown, Lando Norris ve Oscar Piastri ile yola devam edeceklerini belirtti. Mercedes ve Ferrari'nin sürücüleri de sözleşmeli, bu da Verstappen'in kısa vadeli seçeneklerini sınırlıyor.

Mekies'e, takımının diğer sürücülerden sorgulamalar alıp almadığı sorulduğunda, 'Her iki yönde de çalışıyor' yanıtını verdi. Max'in dünyanın en iyi sürücüsü olması nedeniyle herkesten telefon almasının doğal olduğunu, aynı şekilde üst takımların da iyi sürücülerden teklif aldığını söyledi. Bu durumun dikkat dağıtıcı olmadığını, tam odağın aracı olabildiğince hızlı yapmak olduğunu vurguladı. Isack Hadjar'ın Max'in yanında büyük gelişme kaydettiğini ve bu ikilinin ideal olduğunu belirtti.

Red Bull, sezona tempodan bir saniyeden fazla uzakta başlamıştı ancak Avusturya Grand Prix'sindeki büyük güncellemeden sonra Verstappen son üç yarışın ikisinde podyumda yer aldı. Mekies, şimdi nihai hız için son iki veya üç ondalığa odaklandıklarını ve bu kadar yaklaşmanın en zor kısım olduğunu söyledi. Takımın geçen yılki başarılı dönüşü gerçekleştiren aynı ekiple çalıştığını ve birleşik bir grup olarak en iyi sonuçları üreteceklerini ifade etti.

Verstappen'in yarış mühendisi Gianpiero Lambiase'nin en geç 2028'de McLaren'e gideceği haberiyle ilgili olarak Mekies, her şeyin hızla ilgili olduğunu ve Red Bull'un tek hedefinin kazanmak olduğunu yineledi. Formula 1, bu hafta sonu Macaristan Grand Prix'si ile yaz tatiline giriyor; tüm seanslar Sky Sports F1'de canlı yayınlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi