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ÖTV Düzenlemesiyle Otomotivde Yeni Dönem: Cumhurbaşkanına Geniş Yetki

ÖTV Düzenlemesiyle Otomotivde Yeni Dönem: Cumhurbaşkanına Geniş Yetki
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TBMM'de kabul edilen yasayla ÖTV sisteminde değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı, araçların teknik özelliklerine göre ÖTV oranlarını ve asgari maktu vergi tutarlarını belirleyebilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle otomotiv sektörünü ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) sisteminde yeni bir dönem başladı. Düzenlemeyle Cumhurbaşkanı'na, binek otomobillerde motor gücü, motor silindir hacmi, çekiş sistemi, batarya kapasitesi, menzil, emisyon değeri ve araç sınıfı gibi teknik kriterleri esas alarak ÖTV oranlarını ve asgari maktu vergi tutarlarını belirleme yetkisi verildi.

Ayrıca, binek otomobiller ve insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar için hesaplanan vergi tutarı, T sınıfı araçlar ile L sınıfındaki belirli araçlar hariç, asgari maktu vergi tutarından az olamayacak. Bu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Cumhurbaşkanı, bu tutarları 10 katına kadar artırma veya sıfıra indirme, farklı matrah grupları oluşturma ve teknik özelliklere göre farklı asgari maktu vergi tutarları belirleme konusunda da yetkili kılındı.

Kaynak: Haber Merkezi
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