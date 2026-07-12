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Küresel Otomotiv Pazarında Asya Rüzgarı: Türkiye'den Tarihi Rekor

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Küresel otomotiv pazarı 2025'te %5 büyüdü, büyüme Asya kaynaklı oldu. Türkiye ise 41,5 milyar dolar ihracat ve 1,37 milyon adet iç satışla rekor kırdı. Ancak 2026'da AB'nin 'Made in Europe' düzenlemesi risk oluşturuyor.

Küresel otomotiv pazarı 2025'te %5 büyüyerek üçüncü yılını da yükselişle kapattı. Ancak büyüme Avrupa ve ABD'den değil, Asya'dan geldi. Avrupa'da satışlar sınırlı kalırken, ABD'de büyüme %2'de kaldı. Çin ise %9'luk büyüme ile küresel pazarın en güçlü itici gücü oldu. Çin'in küresel payı %37'ye ulaşırken, Avrupa'nın payı %20'nin, Kuzey Amerika'nın payı %21'in altına geriledi. Gelişmekte olan pazarlar da büyümeye destek verdi.

Türkiye otomotiv sektörü 2025'te 41,5 milyar dolarlık ihracat rekoru ve 1,37 milyon adetlik iç satışla tarihi bir başarıya imza attı. İç talep %10,5 artarken, sektör dış pazarlardaki zayıflamaya karşı tampon görevi gördü. Ancak 2026'da en büyük risk, AB'nin 'Made in Europe' çerçevesi. Türkiye'nin bu statüye dahil edilmemesi, ihracatının %72,5'ini yaptığı AB pazarında avantajlarını kaybetmesine yol açabilir. Çinli üreticilerin Türkiye'deki yatırımları da AB'yi endişelendiriyor. Allianz Trade, sektöre güven mesajı vererek alacak sigortasında risk büyüklüğünü %15 artırdı.

Kaynak: Haber Merkezi
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