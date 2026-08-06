Haberler

Otomotiv ihracatı temmuzda 3,6 milyar dolar

Otomotiv ihracatı temmuzda 3,6 milyar dolar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Otomotiv endüstrisi temmuzda 3 milyar 586 milyon dolar ihracatla Türkiye'de lider konumunu korudu. Yılın ilk yedi ayında ihracat 24,4 milyar doları aştı; en büyük pazar Almanya olurken, AB ülkelerine yapılan ihracat 2,5 milyar dolara ulaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin temmuz ayı ihracatı 3 milyar 586 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece sektör, Türkiye ihracatındaki lider konumunu korurken toplam ihracattan aldığı pay yüzde 14'e ulaştı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, küresel ekonomideki belirsizlikler, artan maliyet baskıları ve yoğun rekabete rağmen ihracatı sürdürdüklerini belirtti. Ocak-temmuz döneminde ise otomotiv ihracatı 24,4 milyar doları aştı.

Temmuz ayında tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar 390 milyon dolar, ocak-temmuz döneminde ise 9 milyar 473 milyon dolara ulaştı. Binek otomobil ihracatı 1 milyar 24 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt ihracatı 588 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı 262 milyon dolar, çekici ihracatı ise 197 milyon dolar oldu.

En fazla ihracat 602 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı 411 milyon dolarla Fransa ve 400 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Avrupa Birliği ülkeleri temmuzda 2 milyar 537 milyon dolarlık ihracatla en büyük pazar olurken, ocak-temmuzda AB'ye ihracat 18 milyar 119 milyon dolara ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi
Altın son 7 haftanın zirvesinde! Rafa kalkan senaryo yeniden masada

Altın son 7 haftanın zirvesinde! O senaryo yeniden masada
Savaşın galibi petrol devleri oldu! Dakikada 700 bin dolar kazandılar

Ne İran ne de ABD! Aylardır süren savaşın kazananı onlar oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Trump'ı taşıyan helikopterde ölüm tehlikesi! Ramak kala kurtuldu

Trump ölümle burun buruna geldi
Fenerbahçe taraftarı yıldız ismi hedef aldı: Böyle oynayacaksa forma giymesin

Fenerbahçe taraftarı yıldız ismi hedef aldı: Forma giymesin
Yüzlerce kişi kol kola girdi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Denizde yüzlerce kişi kol kola girdi! Sebebi herkesi duygulandırdı
11 kadını öldüren seri katilden şaşırtan talep: Beni cepheye gönderin

11 kadını öldüren seri katilden şoke eden talep! Bakanlığa başvurdu
Fenerbahçe kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Fenerbahçe kazandı ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!