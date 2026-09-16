Nissan, Avrupa için yeni Kicks e-POWER hibrit crossover'ı duyurdu
+3 sitede yayında
Güncelleme:
Nissan, Türkiye'nin de yer aldığı Avrupa pazarına yönelik yeni Kicks e-POWER hibrit crossover'ı tanıttı. Model, 40. yılını kutlayan Sunderland Fabrikası'nda 170 milyon sterlin yatırımla üretilecek.
Nissan, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Avrupa pazarına yönelik yeni modeli Kicks e-POWER hibrit crossover'ı duyurdu.
Bu yıl 40. kuruluş yıldönümünü kutlayan İngiltere'deki Sunderland Fabrikası'nda söz konusu modelin üretimi için 170 milyon sterlin yatırım yapılacak.
Kompakt (B-segment) bir crossover olan Kicks, Nissan'a özgü e-POWER hibrit teknolojisiyle donatılacak ve Sunderland'de Qashqai, Juke ve LEAF modelleriyle birlikte üretilecek.
Kaynak: Haber Merkezi