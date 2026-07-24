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Motability Programında Temmuz Ayı Kural Değişiklikleri: Kilometre Sınırı ve Ücretler Güncellendi

Motability Programında Temmuz Ayı Kural Değişiklikleri: Kilometre Sınırı ve Ücretler Güncellendi
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Motability programı, Temmuz ayında kilometre ödeneğini yeniden düzenledi. Yılda 10.000 kilometreyi aşan kullanıcılar her ilave mil için 25 peni ödeyecek. Kırsal alanlar için ek 3.000 mil desteği sağlanırken, uygunluk kriterleri sorgulanıyor.

Motability programı, Temmuz ayında yürürlüğe giren kural değişiklikleri kapsamında kilometre ödeneğini yeniden düzenledi. Yeni düzenlemelere göre, yılda 10.000 kilometreyi aşan kullanıcılar her ilave mil için 25 peni ücret ödeyecek. Daha önce 20.000 mil sınırı bulunuyor ve aşım ücreti 5 peniydi.

MP Sorcha Eastwood, kırsal alanlar için sağlanan ek 3.000 milin ardından DWP'ye uygunluk kriterlerinin genişletilip genişletilmeyeceğini sordu. Sir Stephen Timms yanıtında, Bakanlığın programın yönetiminde sınırlı rolü olduğunu ve uygun posta kodlarının hükümet verileriyle belirlendiğini ifade etti. Motability Operations, kırsal izolasyon verilerini kullanarak uygun posta kodlarını tespit ediyor ve doğrudan ilgili müşterilere yazıyor.

Motability, ek kilometre desteğinin yalnızca sağlık, eğitim veya istihdam gibi zorunlu nedenlerle önemli ölçüde daha fazla seyahat edenlere sağlanabileceğini belirtti. Kırsal bölge dışında yaşayan ancak ek mile ihtiyaç duyanlar için alternatif destek seçenekleri mevcut olabilir. Detaylı bilgi Motability resmi web sitesinde yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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