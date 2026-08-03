Mini Countryman E'de ÖTV Şoku: Fiyat Bir Gecede 3.84 Milyon TL'ye Çıktı

Türkiye'de elektrikli araç vergilendirmesi, matrah sınırları nedeniyle hassas bir denge üzerinde yürüyor. Bu durumun en yeni ve çarpıcı örneği, tamamen elektrikli MINI Countryman E modelinde yaşandı.

Daha önce 'Favoured' donanım seçeneğiyle matrah sınırının altında kalan araç, %25 ÖTV dilimi sayesinde yaklaşık 2,4-2,5 milyon TL'ye satılıyordu. Ancak MINI, paketi güncelleyerek zenginleştirilmiş 'Favoured Plus' seviyesini getirdi. Eklenen donanımlarla matrah kritik sınırı aşınca ÖTV oranı %25'ten %55'e yükseldi. Bu artış, anahtar teslim fiyatı bir gecede 3.840.000 TL'ye çıkardı. Üstelik vergisiz fiyat da 400 bin TL arttı.

Yeni pakette 19 inç jantlar, adaptif hız sabitleyici, 360 derece görüş sistemi ve Harman Kardon ses sistemi gibi donanımların yer alması bekleniyor. Değişiklik resmi olarak açıklanmasa da teknik özellikler aynı: 150 kW güç, 250 Nm tork, 65,2 kWsa batarya, 501 km menzil, 0-100 km/s hızlanma 8,6 saniye ve 130 kW DC şarj ile %10'dan %80'e 29 dakika şarj süresi.

Kaynak: Haber Merkezi