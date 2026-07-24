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Mercedes CLA L Çin'de Büyük Hayal Kırıklığı: Sadece 627 Adet Satıldı

Mercedes CLA L Çin'de Büyük Hayal Kırıklığı: Sadece 627 Adet Satıldı
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Mercedes-Benz'in Çin pazarı için geliştirdiği elektrikli CLA L modeli, Ocak-Mayıs döneminde yalnızca 627 adet satıldı. 800V mimari, 866 km menzil ve Seviye 2+ otonom sürüş gibi iddialı özelliklere rağmen Çinli tüketiciler ikna olmadı. BYD, Xiaomi ve Nio gibi yerel markalar yazılım ve fiyat-performans avantajıyla öne çıktı. Beijing Benz tesislerinde üretim durduruldu; bu gelişme markanın Asya elektrikli stratejisini yeniden şekillendirebilir.

Mercedes-Benz'in Çin pazarı için özel olarak geliştirdiği elektrikli CLA L modeli, Ocak-Mayıs döneminde toplamda yalnızca 627 adet satıldı. Bu rakam, premium marka için tam bir fiyasko olarak değerlendiriliyor.

Teknik donanımı 800 volt mimarisi, 866 km menzil ve Seviye 2+ otonom sürüş gibi iddialı özellikler sunmasına rağmen Çinli tüketiciler ikna olmadı. Yerel markalar BYD, Xiaomi ve Nio, sundukları yazılım ve fiyat-performans dengesiyle Alman markalarını geride bıraktı.

Beijing Benz Automotive Co. tesislerinde üretimin durduğu doğrulandı. Mercedes-Benz'den resmi açıklama gelmezken, bu gelişmenin markanın Asya pazarındaki elektrikli stratejisini yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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