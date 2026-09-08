Mercedes-Benz Eylül 2026 Fiyatlarını Açıkladı

Mercedes-Benz, Eylül 2026 dönemine ait güncel otomobil fiyatlarını Türkiye'deki resmi satış kanalları üzerinden duyurdu. A-Serisi'nden S-Serisi'ne, GLA'dan G-Serisi'ne, elektrikli modellerden AMG ve Maybach'a kadar geniş bir yelpaze sunuluyor. En uygun giriş modeli 3.320.000 TL ile A 200 AMG, en üst seviyedeki araç ise 39.175.000 TL ile Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series oldu.

Kompakt ve orta sınıfta A 200 AMG 3.320.000 TL'den başlıyor. CLA ailesinde elektrikli CLA 200+ AMG 4.318.500 TL, benzinli CLA 220 4MATIC AMG ise 4.873.000 TL. CLA Shooting Brake 5.017.000 TL, GLA 200 AMG 4.760.000 TL, elektrikli GLB 200+ AMG 4.524.000 TL ve benzinli GLB 220 4MATIC AMG 5.141.500 TL olarak listelendi.

Orta sınıfta C 200 4MATIC AMG 6.485.000 TL, C-Serisi All-Terrain 6.122.000 TL, elektrikli GLC 5.720.000 TL'den başlıyor. GLC Coupé 7.561.000 TL, E 180 Exclusive 8.601.500 TL ve E 180 AMG 8.668.500 TL olarak açıklandı.

Üst sınıfta GLE 300 d 4MATIC AMG 13.869.000 TL, GLE Coupé 14.358.000 TL, GLS 450 d 4MATIC AMG 21.954.000 TL. G-Serisi'nde elektrikli G 580 Heritage 15.715.000 TL, G 450 d Heritage 22.678.000 TL, G 500 Heritage 24.139.000 TL ve AMG G 63 Performance 31.361.000 TL. S-Serisi'nde S 450 d 4MATIC L Inspiration 23.546.000 TL, S 500 4MATIC L Inspiration ise 24.061.000 TL.

Kaynak: Haber Merkezi