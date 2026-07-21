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Maruti Suzuki, Modellerde Fiyatları 30.000 Rupiyeye Kadar Artıracak

Maruti Suzuki, Modellerde Fiyatları 30.000 Rupiyeye Kadar Artıracak
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Maruti Suzuki India, artan girdi maliyetlerini dengelemek için Ağustos 2026'dan itibaren araç fiyatlarını 30.000 rupiyeye kadar artıracağını açıkladı.

Yeni Delhi: Pazar lideri Maruti Suzuki India, artan girdi maliyetlerini kısmen dengelemek için Ağustos ayından itibaren araç modellerinde fiyatları 30.000 rupiyeye kadar artıracağını duyurdu. Kesin değişim miktarı modele göre değişecek.

Şirket, son birkaç aydır maliyet etkisini hafifletmek için çaba gösterdiğini ancak enflasyonist baskılar nedeniyle maliyetlerin bir kısmını yansıtmak zorunda kaldığını belirtti. Fiyat artışı Ağustos 2026'dan itibaren geçerli olacak. Şirket, giriş seviyesi S-Presso'dan premium Invicto'ya kadar araçlar satıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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