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Laos'tan Elektrikli Araç Hamlesi: Benzinli ve Dizel Araç İthalatı Durduruluyor

Laos'tan Elektrikli Araç Hamlesi: Benzinli ve Dizel Araç İthalatı Durduruluyor
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Laos hükümeti, elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmak ve petrol bağımlılığını azaltmak amacıyla yıl sonuna kadar yeni benzinli ve dizel araçların ithalatını durdurma kararı aldı. Bu adım, fosil yakıt tüketimini azaltmayı ve elektrikli araç altyapısını hızlandırmayı hedefliyor.

Laos hükümeti, elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmak ve petrol ürünlerine olan bağımlılığı azaltmak için yeni benzinli ve dizel araçların ithalatını yıl sonuna kadar durdurma kararı aldı. Bu adım, ülkenin çevre dostu ulaşım hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bu politika, fosil yakıt tüketimini azaltmayı ve elektrikli araç altyapısının gelişimini hızlandırmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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