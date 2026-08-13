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Elektrikli Araç Satışları Temmuzda Yüzde 9 Arttı

Elektrikli Araç Satışları Temmuzda Yüzde 9 Arttı
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Küresel elektrikli araç satışları temmuzda yıllık yüzde 9 artışla 1,85 milyona ulaştı, beşinci aydır büyüme kaydedildi. Avrupa yüzde 33 artışla öne çıkarken Çin yüzde 5, Kuzey Amerika yüzde 27 geriledi.

Küresel elektrikli araç satışları, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre %9 artarak 1,85 milyon adede ulaştı. Böylece üst üste beşinci ayda büyüme kaydedildi. Yılbaşından bu yana toplam satış hacmi 11,5 milyon araç oldu.

Avrupa, %33'lük yıllık artışla 450 bin satışa ulaşarak büyümenin motoru oldu. Fransa'da satışlar %81, Almanya'da %46, İngiltere'de %43 arttı. Benchmark Mineral Intelligence, son 18 ayda birçok Avrupa pazarında teşviklerin yeniden devreye alınmasının bu büyümeyi desteklediğini belirtti.

Çin'de satışlar %5 düşüşle 980 bin adede, Kuzey Amerika'da ise ABD'de federal vergi teşviklerinin sona ermesiyle %27 azalarak 140 bin adede geriledi. Diğer pazarlarda ise satışlar %97 artışla 280 bine çıktı. Veriler, küresel pazarda bölgesel ayrışmanın belirginleştiğini, Avrupa'da teşviklerin talebi desteklediğini, Çinli üreticilerin ise ihracata yöneldiğini gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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