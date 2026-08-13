Karsan, İETT'ye 150 dizel otobüs ihalesini kazandı

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimle İETT tarafından düzenlenen "150 Adet Dizel Yakıtlı Otobüs Alımı (8-9 metre)" ihalesine ilişkin sürecin tamamlandığını duyurdu.

Şirketin teklif verdiği ihale kapsamında 150 dizel otobüsün temini ve araçların İETT garajında 2 yıl boyunca bakım, onarım ve temizlik hizmetleri yer alıyor. 22 Temmuz 2026'da tebliğ edilen ihale kararının ardından sözleşme bugün imzalandı. İhale bedeli 1.796.250.000 TL + ÖTV + KDV olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi