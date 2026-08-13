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Karsan, İETT'ye 150 dizel otobüs ihalesini kazandı

Karsan, İETT'ye 150 dizel otobüs ihalesini kazandı
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Karsan Otomotiv, İETT'nin 150 adet dizel yakıtlı otobüs alımı ihalesine ilişkin sözleşmeyi 13 Ağustos 2026'da imzaladı. İhale bedeli 1,796,250,000 TL artı ÖTV ve KDV olarak açıklandı.

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimle İETT tarafından düzenlenen "150 Adet Dizel Yakıtlı Otobüs Alımı (8-9 metre)" ihalesine ilişkin sürecin tamamlandığını duyurdu.

Şirketin teklif verdiği ihale kapsamında 150 dizel otobüsün temini ve araçların İETT garajında 2 yıl boyunca bakım, onarım ve temizlik hizmetleri yer alıyor. 22 Temmuz 2026'da tebliğ edilen ihale kararının ardından sözleşme bugün imzalandı. İhale bedeli 1.796.250.000 TL + ÖTV + KDV olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi
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