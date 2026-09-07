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JLR, 4 bin çalışanını işten çıkaracak

JLR, 4 bin çalışanını işten çıkaracak
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İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, maliyet baskıları ve Çinli rakiplerin rekabeti nedeniyle iki yılda iş gücünün yüzde 10'unu azaltmayı planlıyor.

İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), küresel çapta yaklaşık 4 bin çalışanının işine son vereceğini açıkladı. CEO P. B. Balaji'nin Pazartesi günü yaptığı duyuruya göre şirket, önümüzdeki iki yıl içinde iş gücünü yaklaşık yüzde 10 azaltarak 1,7 milyar sterlin (2,3 milyar dolar) tasarruf etmeyi hedefliyor.

JLR, artan maliyetler ve BYD gibi Çinli üreticilerin uygun fiyatlı SUV modelleriyle Avrupa'ya güçlü girişi sonrası rekabet gücünü korumak için bu kararı aldı. Şirket, başa baş noktasını 300 bin araca indirerek daha az satış hacmiyle karlılığını sürdürmeyi planlıyor. Bu adım, Renault ve Volkswagen'ın benzer hamlelerinin ardından geldi; Volkswagen geçen hafta 50 bin ek işi kaldıran bir planı onaylamıştı.

Hintli Tata Motors'un iştiraki olan JLR; ABD'deki yüksek gümrük vergileri, Çin pazarındaki durgunluk ve fabrikalarını etkileyen siber saldırının sonuçlarıyla mücadele ediyor. Kilit bir tedarikçide çıkan yangın ve Orta Doğu'daki çatışmalar da satışları olumsuz etkiledi. Şirket, işten çıkarmaların yanı sıra önümüzdeki 12 ay içinde beş yeni ürünü piyasaya süreceğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi
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