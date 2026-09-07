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Jaguar Land Rover, 4 bin çalışanını işten çıkaracak

Jaguar Land Rover, 4 bin çalışanını işten çıkaracak
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Hindistan merkezli Tata Motors'un sahibi olduğu İngiliz lüks otomobil üreticisi JLR, Çinli rakiplerin artan rekabeti, ABD tarifeleri ve elektrikli araçlara geçişteki zorluklar nedeniyle yaklaşık 4 bin kişilik işten çıkarma planını duyurdu.

İngiliz lüks otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), dünya genelinde yaklaşık 4 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Hindistan merkezli Tata Motors'un bünyesindeki şirket, Çin'den gelen rekabetin artması, ABD'nin tarifeleri ve elektrikli araçlara geçiş sürecinde karşılaştığı güçlükler nedeniyle kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidiyor.

İşten çıkarmaların önümüzdeki iki yıl içinde gerçekleştirilmesi ve kesintilerin çoğunlukla İngiltere'deki genel merkez çalışanlarını etkilemesi bekleniyor. JLR, bu adımlarla maliyetleri azaltıp rekabet gücünü artırmayı ve iki yılda 1,7 milyar sterlin (yaklaşık 2,30 milyar dolar) tasarruf sağlamayı hedefliyor. Ayrıca şirketin başa baş noktasını 300 bin araca yaklaştırması planlanıyor.

Yaklaşık 40 bin kişilik küresel iş gücünün 30 bini İngiltere'de bulunuyor. JLR, öncelikle gönüllü işten ayrılma programıyla hedefe ulaşmak istiyor; çalışanların başvuruları için son tarih 4 Ekim olarak belirlendi. Gerekirse zorunlu işten çıkarmaların da yapılabileceği bildirildi. Etkilenecek çalışanlara e-posta yoluyla bilgi verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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