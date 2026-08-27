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İngiltere'de araç üretimi temmuzda yüzde 12 geriledi

İngiltere'de araç üretimi temmuzda yüzde 12 geriledi
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İngiltere'de araç üretimi temmuzda yıllık bazda yüzde 12 azalarak 63 bin 655 adede düştü. Otomobil ihracatı yüzde 16 gerilerken, elektrikli ve hibrit araç üretimi yüzde 6,8 artış gösterdi. SMMT, küresel rekabetin baskısına dikkat çekti.

İngiltere'de araç üretimi temmuzda yıllık bazda yüzde 12 azalarak 63 bin 655 adede geriledi. Otomobil üretimi yüzde 11 düşüşle 61 bin 767 adet olurken, ihracattaki sert kayıp iç pazar artışını gölgeledi. Otomobil ihracatı yüzde 16 geriledi; AB'ye yüzde 15, ABD'ye yüzde 18, Türkiye'ye yüzde 19, Çin'e yüzde 37 ve Japonya'ya yüzde 24 düşüş kaydedildi.

Ticari araç üretimi yüzde 34 azalarak 1.888 adede indi. Buna karşın tamamen elektrikli ve hibrit araç üretimi yüzde 6,8 artışla 25 bin 678 adede yükseldi ve toplam otomobil üretiminin yüzde 40'ından fazlasını oluşturdu. SMMT, yılbaşından bu yana yaklaşık 450 bin araç üretildiğini, ülkenin rekabet gücünü artırması halinde 2030'da üretimin 1 milyona ulaşabileceğini belirtti.

SMMT CEO'su Mike Hawes, zayıf dış talep ve sert küresel rekabetin üretim üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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