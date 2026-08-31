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İkinci El Araç Pazarında Düzenleme Beklentisi: MASFED Başkanı'ndan Kritik Açıklamalar

İkinci El Araç Pazarında Düzenleme Beklentisi: MASFED Başkanı'ndan Kritik Açıklamalar
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Türkiye'nin yaklaşık 10 milyon adetlik ikinci el araç pazarında, ilan platformlarının rolü ve fiyatlar üzerindeki etkisi gündemdeki yerini korurken, satış süreçlerine yönelik yeni düzenlemeler yapılması bekleniyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, sektördeki dönüşümü ve beklentilerini Habertürk'e değerlendirdi.

Türkiye'nin yaklaşık 10 milyon adetlik ikinci el araç pazarında sektörün geleceği yeniden tartışmaya açıldı. İlan platformlarının rolü ve fiyatlar üzerindeki etkisi gündemdeki yerini korurken, satış süreçlerine yönelik yeni düzenlemeler yapılması bekleniyor.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, sektörde yaşanan dönüşümü ve sektörün beklentilerini Habertürk'e değerlendirdi. Erkoç'un açıklamaları, ikinci el piyasasının geleceğine ilişkin önemli ipuçları veriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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