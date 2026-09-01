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İrlanda'da İkinci El Araç İthalatı Ağustos'ta %36 Arttı, Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırdı

İrlanda'da İkinci El Araç İthalatı Ağustos'ta %36 Arttı, Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırdı
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SIMI verileri, Ağustos 2026'da ikinci el araç ithalatının yıllık bazda %36 arttığını, elektrikli araç satışlarının ise yılın ilk sekiz ayında %55 yükseldiğini gösteriyor.

SIMI tarafından açıklanan Ağustos ayı araç kayıt verilerine göre, ikinci el araç ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36 artarak 8.903 adede ulaştı. Sıfır araç kayıtları ise yüzde 3 artışla 7.811 oldu. Yılbaşından bu yana ithalat yüzde 37 artışla 63.815 adede yükselirken, sıfır araç kayıtları yüzde 5 artışla 121.979 adet olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında 2.265 yeni elektrikli araç kaydedildi ve bu, geçen yıla göre yüzde 7 artış anlamına geliyor. Yılbaşından bu yana ise elektrikli araç satışları yüzde 55 artarak 32.079'a ulaştı. Sıfır araç pazarında bataryalı elektrikli araçlar yüzde 26,3 pay alırken, onu yüzde 24,14 ile hibrit, yüzde 20,09 ile benzinli, yüzde 14,85 ile plug-in hibrit ve yüzde 12,56 ile dizel izledi. İthal araçlarda ise benzinli yüzde 38, dizel yüzde 23, hibrit ve plug-in hibrit yüzde 14'er paya sahipken, elektrikli sadece yüzde 5'te kaldı.

Hafif ticari araç kayıtları Ağustos'ta yüzde 10 azalırken, ağır ticari araçlarda yüzde 9 artış görüldü. SIMI Genel Müdürü Brian Cooke, Bütçe 2027 öncesinde hükümete çağrıda bulunarak, elektrikli araç satışlarındaki başarıyı sürdürmek için mevcut teşviklerin (SEAI Grant, VRT indirimi ve %0 BIK) korunması ve genişletilmesi gerektiğini, ayrıca hurda teşviki ve şarj altyapısı yatırımı gibi ek önlemlerin de önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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