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Hyundai'nin Eylül 2026 sıfır araç fiyat listesi açıklandı

Hyundai'nin Eylül 2026 sıfır araç fiyat listesi açıklandı
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Hyundai, Eylül 2026 güncel sıfır araç fiyat listesini duyurdu. En uygun model i20, en yüksek fiyatlı model Ioniq 9 Calligraphy oldu.

Hyundai, Eylül 2026 dönemine ait güncel sıfır araç fiyat listesini açıkladı. Yeni listede markanın en uygun fiyatlı modeli 1.562.000 TL ile i20 olarak belirlendi.

En yüksek fiyat etiketine sahip model ise 7.080.000 TL ile Ioniq 9 Calligraphy oldu. Bayon'un benzinli versiyonunun başlangıç fiyatı da 1.642.000 TL olarak açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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