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Hükümet: E20 Benzin Yaygın Motor Arızasına Yol Açmadı

Hükümet: E20 Benzin Yaygın Motor Arızasına Yol Açmadı
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Hükümet, E20 etanol karışımının yaygın motor arızalarına neden olduğuna dair kanıt bulunmadığını, 20 crore'dan fazla aracın bu yakıtı sorunsuz kullandığını açıkladı. Etanol oranı aşamalı olarak %20'ye yükseltildi.

Hükümet, E20 benzinle ilgili tartışmalara yanıt olarak, etanol karışımının yaygın motor arızalarına yol açtığına dair kesin bir kanıt bulunmadığını açıkladı. Bakan Suresh Gopi, 20 crore'dan fazla iki tekerlekli ve 3 crore benzinli aracın bu yakıtı kullandığını, eski araçlarda bile hasar raporu olmadığını belirtti.

Etanol karışım oranı 2013-14'te %1,53'ten 2025-26'da %20'ye aşamalı olarak artırıldı. Her artış öncesinde NITI Aayog, ARAI, SIAM ve otomobil üreticileri ile detaylı çalışmalar yapıldı. Bakan, bir dört tekerlekli üreticisinin 2,84 crore aracı servise aldığını ve E20 kaynaklı hasar bildirilmediğini, bir iki tekerlekli üreticisinin de benzer bulgular elde ettiğini söyledi.

Yakıt ekonomisi konusunda, eski araçlarda %3-5 düşüş olabileceği ancak E20'nin daha temiz yanma ve yüksek oktan avantajı sunduğu ifade edildi. Hükümet, şu anda %20'nin üzerinde bir karışım düşünülmediğini, gelecekteki kararların bilimsel çalışmalara dayanacağını bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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