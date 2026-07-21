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Hindistan, İngiltere'den Araç İthalatı İçin TRQ Başvurularını Açtı

Hindistan, İngiltere'den Araç İthalatı İçin TRQ Başvurularını Açtı
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Hükümet, Hindistan-İngiltere Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CETA) kapsamında 2026 yılı için binek araç ve eşya taşıma araçları ithalatında tarife kontenjanı başvurularını 21 Temmuz - 4 Ağustos 2026 arasında kabul edecek. İlk aşamada 9.316 araç için kontenjan ayrıldı; alt kotalar motor hacmine göre belirlendi.

Hükümet, Hindistan- İngiltere Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CETA) kapsamında tarife kontenjanı (TRQ) mekanizmasıyla Birleşik Krallık'tan binek araçlar ve belirli eşya taşıma araçlarının ithalatı için başvuru çağrısı yaptı. Dış Ticaret Genel Müdürlüğü (DGFT) tarafından yayımlanan resmi gazete bildirimine göre, 2026 takvim yılı için kontenjan tahsisi başvuruları 21 Temmuz - 4 Ağustos 2026 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Kontenjanın ilk aşaması 9.316 aracı kapsamaktadır. Toplam tahsisatın 2.329 adedi 1.500 cc'ye kadar motor hacmine sahip binek araçlara, 2.329 adedi orta segment araçlara, 4.658 adedi ise yüksek motor hacimli veya premium binek araçlara ayrılmıştır. Premium araçlar anlaşma kapsamında %30 imtiyazlı gümrük vergisine tabi olacaktır. Ayrıca belirli tamamen monte edilmiş eşya taşıma araçları için de ayrı bir kontenjan sağlanmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi
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