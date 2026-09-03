Hindistan'ın 1 Trilyon Dolar İhracat Hedefinde Otomotiv Sektörüne Kritik Rol

Hindistan, bu yıl mal ve hizmet ihracatında 1 trilyon dolar hedefine ulaşmayı hedefliyor. Hükümet, otomotiv endüstrisini yerelleşmeyi derinleştirmeye, kapasitelerini genişletmeye ve küresel pazarlara yönelmeye çağırıyor. Bu adımların, daha dayanıklı ve rekabetçi bir otomotiv ekosistemi oluşturulmasında önemli rol oynayacağı belirtiliyor.

Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, 66. Otomobil Üreticileri Derneği (SIAM) Yıllık Konvansiyonu'nda yaptığı konuşmada, otomotiv sektörünün Hindistan'ı büyük bir üretim ve ihracat merkezi yapma hedefinin merkezinde olduğunu söyledi. Şirketlere yeni ticaret anlaşmalarını ve uluslararası ortaklıkları kullanarak küresel varlıklarını artırmaları çağrısında bulundu.

Goyal, geçen yıl 863 milyar dolarlık ihracat kaydedildiğini, bu yıl için hedefin 1 trilyon dolar olduğunu ve hedefe ulaşmak için yaklaşık 137 milyar dolarlık artış gerektiğini ifade etti. Sektörün bu açığı kapatmada kilit rol oynamasını beklediklerini söyledi. "Bir trilyona yaklaşıp başarısız olmayı tercih ederim, ardından kötü manşetler okurum; ama 900 gibi düşük bir hedef koyup 920'ye ulaşarak güzel bir manşet almaktansa bunu yaparım" diyerek iddialı hedeflerin önemini vurguladı.

Bakan, otomobil üreticileri ve parça tedarikçilerinden ithalata bağımlılığı azaltmalarını ve özellikle kritik girdilerde yerli tedarik zincirlerini güçlendirmelerini istedi. "Yerelleşmeyi derinleştirin. Bu çok kritik. ve bu sektördeki herkese yakışır bir ihracat hedefi belirleyin. Dünyanın en iyileriyle rekabet edin" dedi.

Goyal, dayanıklılığın izolasyondan değil ortaklıklardan geleceğini belirterek Hindistan'ın Japonya, Avrupa ve diğer pazarlarla etkileşiminin arttığına dikkat çekti. Küresel şirketlerin giderek Hintli ortaklar aradığını, bunun yerli üreticiler için teknolojiyi ülkeye getirme, yerel üretim yapma ve dış pazarlara açılma fırsatı yarattığını söyledi.

Geleceğin ulaşımı için kritik mineraller, nadir toprak elementleri, kalıcı mıknatıslar, piller ve diğer bileşenlerin önemine değinen bakan, hükümetin uluslararası ortaklıklar, serbest ticaret anlaşmaları ve Kritik Mineral Misyonu gibi girişimlerle tedariki güvence altına almaya çalıştığını belirtti. Sektörü araştırma-geliştirme, inovasyon ve kaliteye yatırım yapmaya ve üretim kapasitesini küresel talebe göre genişletmeye çağırdı.

Hükümetin, hazır altyapı ve endüstri parklarıyla büyük otomotiv veya bileşen kümeleri kurmak isteyen şirketlere destek vermeye hazır olduğunu söyleyen Goyal, "Dayanıklılık izolasyondan gelmez, ortaklıklardan gelir" diyerek sektörün Hindistan'ın genişleyen pazar erişimini kullanarak ihracatı hızla artırması ve ülkenin küresel otomotiv tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi