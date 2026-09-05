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Hindistan'da Temiz Araçlar Benzinlileri Geride Bıraktı

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Hindistan'da CNG, hibrit ve elektrikli araçlar Ağustos'ta otomobil satışlarının %42'sini oluşturarak ilk kez benzinlileri geçti. Benzin payı %41'e düşerken, elektrikli satışları %52 artışla 30 bin 700 adede ulaştı; Tata Motors EV pazarında lider.

Hindistan'da temiz yakıtlı araçlara geçiş hız kazanıyor. Equirus Securities raporuna göre, Cng, hibrit ve elektrikli araçlar Ağustos 2026'da binek otomobil satışlarının yüzde 42'sini oluşturarak ilk kez benzinli araçların önüne geçti. Binek otomobil perakende satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarken, benzinin payı yüzde 41 ile rekor düşüş kaydetti. CNG payı ise yüzde 25 ile rekor seviyeye çıktı.

Elektrikli otomobil satışları Ağustos'ta yıllık bazda yüzde 52 artarak 30 bin 700 adede ulaştı ve toplam satışlardaki payı yüzde 7,7 oldu. Tata Motors'un elektrikli araç payı, geniş ürün gamı ve yeni Tiago EV'nin katkısıyla yaklaşık yüzde 43'e yükseldi. JSW MG Motor'un payı artan rekabetle yüzde 15'e gerilerken, Mahindra & Mahindra yüzde 21 ve Maruti Suzuki yüzde 5 seviyesinde kaldı.

Bölgesel olarak Delhi, elektrikli araç penetrasyonunda yüzde 19 ile ilk sırada yer aldı. Ancak bu oran filo kayıtlarıyla şişti; VinFast tarafından tedarik edilen taksiler hariç tutulduğunda penetrasyonun yüzde 12-14 olduğu tahmin ediliyor. Raporda, E20 geçişine ilişkin alıcı tereddütlerinin CNG, hibrit ve elektrikli araçlara yönelimi desteklediği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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