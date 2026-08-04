Hindistan'da EV satışları rekor kırdı: Temmuz'da 307 bin 752 adet

Yeni Delhi, 4 Ağustos: Hindistan'ın elektrikli araç (EV) pazarı, Temmuz 2026'da güçlü büyümesini sürdürdü. JMK Research & Analytics raporuna göre, toplam EV kayıtları yıllık bazda yüzde 63'ün üzerinde artarak 307 bin 752 adede ulaştı. Bu artış, ülke genelinde EV benimsenmesindeki genişlemeyi yansıtıyor.

Rapor, genel EV satışlarının Haziran ayındaki 305 bin 566 adede kıyasla Temmuz'da aylık bazda yüzde 0,72 artışla 307 bin 752 adede yükseldiğini belirtti. Yıllık karşılaştırmada ise kayıtlar Temmuz 2025'e göre yaklaşık yüzde 63,18 büyüdü.

Elektrikli iki tekerlekli araçlar, toplam EV kayıtlarının yüzde 61,37'sini oluşturarak pazara hakim olmaya devam etti. Bunu yüzde 23,72 ile elektrikli yolcu üç tekerlekli araçlar izledi. Elektrikli otomobiller toplam EV satışlarının yüzde 10,01'ini, elektrikli kargo üç tekerlekli araçları ise yüzde 3,75'ini oluşturdu.

Rapor, elektrikli otomobil satışlarının Temmuz'da 30 bin 806 adet olduğunu ve yıllık bazda yüzde 81 arttığını, ancak önceki aya göre yüzde 2 düştüğünü vurguladı. Binek araç segmentinde EV penetrasyonu yüzde 7,92'ye yükseldi. Elektrikli üç tekerlekli araç satışları da aylık bazda yüzde 9 artışla 84 bin 554 adede ulaştı ve yıllık bazda yaklaşık yüzde 22 arttı. Eyaletler arasında Uttar Pradesh 47 bin 62 kayıtla ilk sırada yer alırken, onu Maharashtra ve Karnataka izledi. Raporda ilk 10 eyaletin toplam EV kayıtlarının yaklaşık yüzde 77'sini oluşturduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi