Haberler

Hindistan'da EV satışları rekor kırdı: Temmuz'da 307 bin 752 adet

Hindistan'da EV satışları rekor kırdı: Temmuz'da 307 bin 752 adet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın elektrikli araç pazarı Temmuz 2026'da yıllık yüzde 63 büyüyerek 307 bin 752 kayda ulaştı. İki tekerlekli araçlar yüzde 61 ile pazara liderlik ederken, elektrikli otomobil satışları yıllık yüzde 81 arttı.

Yeni Delhi, 4 Ağustos: Hindistan'ın elektrikli araç (EV) pazarı, Temmuz 2026'da güçlü büyümesini sürdürdü. JMK Research & Analytics raporuna göre, toplam EV kayıtları yıllık bazda yüzde 63'ün üzerinde artarak 307 bin 752 adede ulaştı. Bu artış, ülke genelinde EV benimsenmesindeki genişlemeyi yansıtıyor.

Rapor, genel EV satışlarının Haziran ayındaki 305 bin 566 adede kıyasla Temmuz'da aylık bazda yüzde 0,72 artışla 307 bin 752 adede yükseldiğini belirtti. Yıllık karşılaştırmada ise kayıtlar Temmuz 2025'e göre yaklaşık yüzde 63,18 büyüdü.

Elektrikli iki tekerlekli araçlar, toplam EV kayıtlarının yüzde 61,37'sini oluşturarak pazara hakim olmaya devam etti. Bunu yüzde 23,72 ile elektrikli yolcu üç tekerlekli araçlar izledi. Elektrikli otomobiller toplam EV satışlarının yüzde 10,01'ini, elektrikli kargo üç tekerlekli araçları ise yüzde 3,75'ini oluşturdu.

Rapor, elektrikli otomobil satışlarının Temmuz'da 30 bin 806 adet olduğunu ve yıllık bazda yüzde 81 arttığını, ancak önceki aya göre yüzde 2 düştüğünü vurguladı. Binek araç segmentinde EV penetrasyonu yüzde 7,92'ye yükseldi. Elektrikli üç tekerlekli araç satışları da aylık bazda yüzde 9 artışla 84 bin 554 adede ulaştı ve yıllık bazda yaklaşık yüzde 22 arttı. Eyaletler arasında Uttar Pradesh 47 bin 62 kayıtla ilk sırada yer alırken, onu Maharashtra ve Karnataka izledi. Raporda ilk 10 eyaletin toplam EV kayıtlarının yaklaşık yüzde 77'sini oluşturduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi
Usulsüz vatandaşlık soruşturması! 72 şüpheli yakalandı, 7 şirkete kayyum atandı

Dev operasyon! 72 kişi gözaltına alındı, 7 şirkete kayyum atandı
Menderes Belediyesi'ne operasyon! Başkan İlkay Çiçek dahil çok sayıda gözaltı var

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor

Son ayların en büyük indirimi geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözler bugün Beştepe'de! 322 paşa için karar verilecek

Beklenen gün geldi! Kritik liste Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında
Menteşe'de istifa eden imamın 'çöp evi' belediye tarafından temizlendi

İzne çıktı, bir daha dönmedi! İmamın evinden çıkanlar pes dedirtti
Şamil Tayyar: Tahir Sarıkaya konuşursa medyada deprem olur

Gözaltı sonrası olay sözler: Konuşursa deprem olur
Galatasaray'a Singo şoku! Ligin ilk haftasında forma giyemeyecek

Galatasaray'a Singo şoku!

Hatay'da kamyon bahçeye uçtu: 10 çocuk annesi can verdi

Bahçeye uçan kamyon 10 çocuk annesini hayattan kopardı
Gümüşlük'te halk plajı isyanı! Belediye Başkanı'na tepkiler çığ gibi

Halk aylardır isyanda, Belediye Başkanı'ndan ses seda yok
Malezyalı pilot havalimanında paket paket uyuşturucuyla yakalandı

Pilotun valizinden çıkanlar şok etti! Yüzlerce yolcunun canıyla oynadı