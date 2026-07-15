Hindistan'da E20 Etanol Karışımı Otomobil Sahiplerini Memnun Etmedi

Krishna Kumar, Yeni Delhi'deki bir benzin istasyonunda E20 etanol karışımlı yakıtla karşılaştıktan sonra aracının yakıt verimliliğinde %10'dan fazla düşüş ve motor performansında yavaşlama yaşadı. Hindistan genelinde milyonlarca otomobil sahibi benzer sorunlar bildiriyor. Hükümet, 2025'e kadar %20 etanol harmanlama hedefini ileri çekerek zorunlu hale getirdi.

Ulaştırma Bakanı Nitin Gadkari, etanol programının enerji güvenliğini artırdığını ve çiftçilere gelir sağladığını savunurken, muhalefet partileri bakanın aile şirketlerinin etanol üretimindeki çıkarları nedeniyle çıkar çatışması olduğunu iddia ediyor. Bağımsız uzmanlar, eski araçlarda uzun vadeli etkiler konusunda belirsizlik olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi