Haberler

Hindistan'da E20 Etanol Karışımı Otomobil Sahiplerini Memnun Etmedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'da zorunlu hale getirilen E20 etanol karışımlı yakıt, araçlarda verim kaybına yol açarken, hükümet ile muhalefet arasında çıkar çatışması tartışmasına neden oldu.

Krishna Kumar, Yeni Delhi'deki bir benzin istasyonunda E20 etanol karışımlı yakıtla karşılaştıktan sonra aracının yakıt verimliliğinde %10'dan fazla düşüş ve motor performansında yavaşlama yaşadı. Hindistan genelinde milyonlarca otomobil sahibi benzer sorunlar bildiriyor. Hükümet, 2025'e kadar %20 etanol harmanlama hedefini ileri çekerek zorunlu hale getirdi.

Ulaştırma Bakanı Nitin Gadkari, etanol programının enerji güvenliğini artırdığını ve çiftçilere gelir sağladığını savunurken, muhalefet partileri bakanın aile şirketlerinin etanol üretimindeki çıkarları nedeniyle çıkar çatışması olduğunu iddia ediyor. Bağımsız uzmanlar, eski araçlarda uzun vadeli etkiler konusunda belirsizlik olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti, altın yatırımcısının yüzü güldü
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine suikast planlamışlardı: Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Bakan Gürlek'in eşine suikast planlamışlardı: İfadeleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var

Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
Trump'tan İran'a yeni tehdit: İşte listesindeki yeni hedefler

Trump'tan İran'a yeni tehdit: İşte listesindeki yeni hedefler
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları

Öğretmen, polis, vaiz! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları