Hindistan'da Ağustos'ta binek araç satışları yüzde 35 arttı

Yeni Delhi: Hindistan'da binek araç satışlarının Ağustos ayında yaklaşık yüzde 35 artarak 4,5 lakh adet civarına ulaştığı tahmin ediliyor. Bu artışta Maruti Suzuki India, Tata Motors Passenger Vehicles ve Mahindra & Mahindra gibi şirketlerin güçlü büyümesi etkili oldu.

Maruti Suzuki India Kıdemli Yöneticisi Partho Banerjee, otomotiv endüstrisinin geçen yılki GST oran indirimi, gelir vergisi avantajı ve repo oranı kesintilerinin yarattığı ivmeden faydalanmaya devam ettiğini ve festival sezonuna iyimserlikle girildiğini söyledi. Banerjee, "Endüstrinin bu yıl Ağustos ayında artı eksi 2.000-3.000 adet ile 4,5 lakh civarında olması bekleniyor" dedi. Büyüme etkenleri olarak GST 2.0, EMI'yi düşüren repo oranı indirimi ve gelir vergisi muafiyetini gösterdi.

Pazar lideri Maruti Suzuki'nin yurt içi satışları yüzde 34,8 artışla 1.76.971 adede yükseldi. Şirketin Ağustos sonu itibarıyla yaklaşık 1,8 lakh bekleyen siparişi bulunuyor; yeni SUV Brezza'nın 30.000 adetlik siparişi var. Banerjee, mali yıl için yüzde 10 büyüme beklendiğini, ancak ikinci yarıda baz etkisinin devreye gireceğini ifade etti.

Tata Motors'un binek araç satışları yüzde 59 artışla 65.253 adede, Mahindra & Mahindra'nın satışları yüzde 50 artışla 59.257 adede çıktı. Hyundai'nin yurt içi satışları yüzde 23,6 artışla 54.396 adet olurken, Kia India toptan satışları yüzde 48,1 artışla 29.042 adede ulaştı. JSW MG Motor yüzde 14 artışla 7.508 adet, Nissan Motor India yüzde 147,5 artışla 3.426 adet satış bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi