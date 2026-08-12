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Hindistan'da 67 bin 657 EV şarj cihazı kuruldu

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Ağır Sanayi Bakanlığı, FAME Hindistan Faz-II kapsamında 16,72 lakh elektrikli araç satıldığını ve ülkede 67.657 şarj istasyonu kurulduğunu açıkladı.

Yeni Delhi: Hindistan'da eyaletler ve birlik bölgeleri genelinde 67.657 elektrikli araç (EV) şarj cihazı kuruldu. Bu sayıya 1.139 batarya değişim istasyonu şarj cihazı dahil. Ağır Sanayi Bakanlığı, FAME Hindistan Faz-II kapsamında Haziran sonu itibarıyla 16,72 lakh EV satıldığını bildirdi. Bakanlık, elektrikli araçlar ve şarj istasyonları için GST oranının yüzde 5'e düşürüldüğünü de hatırlattı. Ayrıca, Karayolu Taşımacılığı Bakanlığı, bataryalı araçlar için yeşil plaka uygulamasını duyurdu ve bu araçlar izin şartından muaf tutulacak.

FAME-I kapsamında 2,80 lakh, FAME-II kapsamında ise 16,72 lakh EV satışı desteklendi. 5.299 elektrikli otobüs hizmete alındı. PM E-DRIVE programı 26,59 lakh EV satışını desteklerken, PLI otomotiv programıyla 21,30 lakh EV satıldı. PM-eBus Sewa programı 27.555 elektrikli otobüsü kapsıyor. FAME Hindistan Faz-II, 1 Nisan 2019'dan 31 Mart 2024'e kadar beş yıl boyunca uygulandı ve toplam bütçesi 11.500 crore rupi idi. Program, e-2W, e-3W ve e-4W için talep teşviki, e-otobüsler için hibeler ve ülke genelinde EV şarj istasyonları kurulumunu finanse etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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