Hamilton'un Pit Stop Hatası Ferrari'ye Ceza Getirdi

Lewis Hamilton, Belçika Grand Prix'sinde yeşil ışıkla pitten çıkarken bir mekanikçisini yere düşürdü. Mekanikçi, Hamilton'ın ön kanadını ayarlıyordu. Hamilton, 'Tanrım, iyi mi?' diye sordu. Takım patronu Carlos Santi, 'İyi, hepimiz iyiyiz' yanıtını verdi.

Ferrari sözcüsü, mekanikçinin yaralanmadığını ve tıbbi yardıma ihtiyaç duymadığını açıkladı. Olayın ardından Ferrari, güvenli olmayan çıkış nedeniyle 30.000 euro para cezasına çarptırıldı, bunun 10.000 euro'su 12 ay süreyle ertelendi. Hamilton'a ise herhangi bir spor cezası verilmedi.

FIA, Hamilton'ın hatasız olduğunu belirtti ve takımın pit stop prosedürlerini gözden geçireceğini açıkladı. Hamilton, daha önce ilk turda George Russell ile çarpıştığı için 5 saniye ceza almıştı. Yarışı dördüncü bitiren Hamilton, şampiyonada 45 puan geride kaldı.

Hamilton, 'Mekanikçimin zarar görmemesi için minnettarım. Geçen yıl Kimi Raikkonen'in kazasını düşündüm. Işıklar yeşildi ve çıktım, hemen durdum' dedi. Yedi kez dünya şampiyonu, Macaristan'da kazanmak için mücadele edeceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi