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Ford ve Geely'den Valencia'da Ortak Araç Üretimi Anlaşması

Ford ve Geely'den Valencia'da Ortak Araç Üretimi Anlaşması
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Ford ve Çinli Geely, Valencia fabrikasında düşük emisyonlu araçlar üretmek için anlaştı. Ortak girişim, Ford'un Avrupa'daki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Ford ve Çinli otomotiv şirketi Geely Auto, Perşembe günü Ford'un Valencia, İspanya fabrikasında düşük ve sıfır emisyonlu araçların ortak üretimi için anlaştı. Ortak girişim, Avrupa pazarında hızla büyüyen Çinli üreticilere karşı Ford'un rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Anlaşma, ABD'deki elektrikli araç pazarındaki zorluklar ve artan jeopolitik gerilimler ortamında geldi.

Düzenleyici onay bekleyen ortak girişimin üçte ikisi Ford'a, üçte biri Geely'ye ait olacak. Ford, Kuga plug-in hibrit ve 2028'de yeni Bronco SUV üretmeye devam ederken, Geely iki elektrikli SUV üretecek. Ayrıca ortak bir çoklu enerji crossover modeli geliştirilecek. Çinli firmalar, devlet sübvansiyonları ve düşük maliyetli ileri teknoloji sayesinde küresel pazarda büyüyor, ancak iç pazarda yavaşlama yaşıyor.

Ford, Avrupa'da satışları düşen bir dönemde maliyetleri paylaşmak için bu ortaklığa yöneldi. İki şirket daha önce Volvo satışıyla iş birliği yapmıştı. ABD'de Trump yönetiminin temiz araç politikalarını geri çekmesi, Ford'un elektrifikasyon stratejisini etkiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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