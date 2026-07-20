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Ford ve Unifor Yeni Toplu Sözleşmeyi Onayladı, Kanada'ya 1.25 Milyar Dolar Yatırım

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Ford'un Kanada'daki 5.000'den fazla çalışanı yeni toplu sözleşmeyi onayladı. Anlaşma, ücret artışı, emeklilik iyileştirmeleri ve 1.25 milyar dolar yatırım içeriyor.

Ford Motor Company of Canada ve Unifor temsilcisi saatlik çalışanlar, yeni üç yıllık ulusal toplu sözleşmeyi onayladı. Anlaşma, 5.000'den fazla çalışan için genel ücret artışı, emeklilik iyileştirmeleri ve ikramiye sağlıyor.

Ford, sözleşme süresince Kanada'da 1.25 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırım, Essex Motor Fabrikası'nda motor üretiminin artırılması ve Oakville'de Super Duty montajının sürdürülmesini içeriyor. CEO Jim Farley, anlaşmanın Ford'un Kanada'ya uzun vadeli bağlılığını gösterdiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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