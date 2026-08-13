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Ford, Lincoln Üretimini ABD'ye Taşıyor

Ford, Lincoln Üretimini ABD'ye Taşıyor
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Ford, bazı Lincoln modellerinin üretimini 2030'da Çin'den ABD'ye taşıyacağını açıkladı. CEO Jim Farley, bu kararın ABD otomotiv üretimini güçlendirmek için gerekli olduğunu ve tarifeler nedeniyle alındığını belirtti.

Ford Motor, bazı Lincoln modellerinin üretimini 2030 yılında Çin'den ABD'ye taşımayı planlıyor. Ford CEO'su Jim Farley, bu hareketin zor olduğunu ancak ABD otomotiv üretim tabanını güçlendirmek için gerekli olduğunu söyledi. Çin'den ithal edilen benzinli ve elektrikli araçlar yüksek vergilere tabi; Lincoln Nautilus için ABD tarifesi %52,5.

Farley, "Bu kararı yönetimin politikası belirlendiği anda verdik. Ne yapmak istediklerini tam olarak biliyorduk ve bunun Ford için ne anlama geldiğini de biliyorduk" dedi. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile yapılan röportajda, yerli üretimin avantajına dikkat çekti. Lutnick ise "Ford'un bir avantajı var. Yerli üretimin bir avantajı var" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi
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