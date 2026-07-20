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Fiat Egea Üretimi Sona Erdi, Yeni Dönem Başlıyor

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Tofaş'ın Bursa fabrikasında 2015'ten beri üretilen Fiat Egea, 30 Haziran 2026 itibarıyla üretimini durdurdu. 11 yılda 1 milyon 400 bin adet üretilen model, yerini yeni nesil crossover ve ticari araç platformuna bırakıyor. Şirket, 450 bin olan yıllık kapasiteyi 500 bine çıkardı.

Fiat Egea'nın 11 yıllık üretim serüveni 30 Haziran 2026'da sona erdi. Tofaş'ın Bursa fabrikasında 2015'ten beri üretilen model, yerini yeni nesil araçlara bırakıyor. Stellantis Orta Doğu ve Afrika COO'su Samir Cherfan, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada, Stellantis ve Koç Holding'in Tofaş'ı yeni bir döneme hazırladığını belirtti. Şirket, çok markalı 'K0' ticari araç platformu ve yeni crossover modeller için üretim hatlarını yeniden yapılandırıyor.

Egea, 11 yılda 1 milyon 400 bin adetten fazla üretildi ve 750 bine yakın satışla Türkiye'nin en çok tercih edilen modellerinden biri oldu. 40'tan fazla ülkeye ihraç edilen model, yaklaşık 1 milyar Euro yatırımla hayata geçirildi. Tofaş, geçtiğimiz günlerde Bursa fabrikasının yıllık üretim kapasitesini 450 binden 500 bin adede çıkardığını duyurdu. Yeni crossover modelin adı henüz netleşmezken, Fiat Grizzly olabileceği konuşuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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