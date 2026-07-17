Ferrari’dan Çinli Elektrikli Araç Üreticilerine Sert Eleştiri

Ferrari yöneticisi Emanuele Carando, Çinli elektrikli araç üreticilerini teknolojik ilerlemelerine rağmen "hızlı tüketim" stratejileri nedeniyle eleştirdi. Carando, Çinli markaların neredeyse her ay yeni model tanıtmasının araçları hızla eskiterek sürüş deneyimini zayıflattığını söyledi.

Öte yandan Ferrari'nin Çin'deki satışları son iki yılda yarı yarıya düşerek 584 adede geriledi. Bu düşüşte BYD ve Xiaomi gibi Çinli markaların lüks segmentte rekabetçi modeller sunmasının etkili olduğu belirtiliyor. Çin pazarında sadece beş ayda 544 yeni model tanıtılırken, sektördeki kâr marjları %3.4'e kadar indi.

Kaynak: Haber Merkezi