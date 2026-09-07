Haberler

EREV Hibritler: Elektrikli Araçlarda Yeni Dönem

EREV Hibritler: Elektrikli Araçlarda Yeni Dönem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Otomotiv devleri, menzil kaygısını bitirmek için benzinli jeneratörlü hibrit modelleri devreye alıyor. Yeni EREV araçlar, 160 km üzeri elektrik menzili ve uzun yol güvencesi sunacak.

Elektrikli araçların en büyük sorunu olan menzil kaygısını ortadan kaldırmak için otomotiv üreticileri yeni bir strateji geliştiriyor: EREV olarak adlandırılan, benzinli jeneratörle desteklenen hibrit modeller. Bu araçlar, sürücünün yolda kalma endişesini bitirirken, akaryakıt istasyonlarının olduğu her yerde şarj imkanı sunuyor. Stellantis'in Tahrik Sistemleri Başkanı Micky Bly, bu yaklaşımı 'kesinlikle iyi bir yanıt' olarak değerlendiriyor.

Şirketler, EREV teknolojisini ilk olarak ABD pazarında tanıtmayı planlıyor. Stellantis, Jeep Grand Wagoneer modeliyle bu akımı başlatacak. Ram 1500 REV isimli kamyonet, benzinli jeneratör desteğiyle 1110 kilometreye kadar menzil vaat ediyor. Hyundai ise 2027'de yeni Santa Fe'nin EREV versiyonunu sunmayı hedefliyor. Ford'un da elektrikli F-150 Lightning'i EREV formatında yeniden üretmeyi planladığı bildiriliyor. Bu gelişmeler, menzil sorununa çözüm ararken kullanıcıların beklentilerine cevap vermeyi amaçlıyor.

Ancak tüketici algısı belirsizliğini koruyor. Geçmişte benzinli-elektrikli hibrit denemeleri ticari başarı elde edememişti. Elektrikli araç satışlarının durgunlaşması, üreticileri milyarlarca dolarlık kayıpla karşı karşıya bıraktı. ABD'de teşviklerin kaldırılması ve düzenlemelerin gevşetilmesi satışları olumsuz etkiliyor. Yüksek maliyetler ve yetersiz şarj altyapısı, tüketicilerin elektrikli araçtan kaçınmasına neden oluyor. EREV teknolojisi çözüm gibi görünse de, alışkanlıkları dönüştürmek kolay değil. Şarj edilebilir hibritlerin ABD satışlarındaki payı yalnızca yüzde 1-2 seviyesinde.

Araştırma kuruluşu AutoPacific Başkanı Ed Kim, bu araçların benimsenmemesinin temel sebebinin tüketicilerin yeni teknolojiyi anlamaması olduğunu söylüyor. Eski hibritler düşük elektrik menzili sunarken, yeni nesil EREV'lerin 160 kilometreyi aşan bir menzil sağlayacağı belirtiliyor. Örneğin Subaru Crosstrek hibrit yalnızca 27 kilometre, Jeep Wrangler ise 32 kilometre gidebiliyordu. Yeni sistem, daha iyi sürüş deneyimi vaat ediyor. Bu dönüşüm, hem üreticiler hem de tüketiciler için fırsatlar ve zorluklar barındırıyor. EREV teknolojisinin gelecekteki başarısı, tüketici eğitimi ve altyapı yatırımlarına bağlı görünüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi
Ahmet Davutoğlu ifade verdi! İşte ilk sözleri

Ahmet Davutoğlu ifade verdi! Çıkışta esti gürledi
OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam

İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi

Ve nihayet gereken yapıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar

Süper Lig'de devrim gibi değişiklik! Masadaki rakam 500 milyon dolar
Skandal faul! Rakibin akciğeri ve boynu ezildi, VAR devreye bile girmedi

Rakibin akciğeri ve boynu ezildi, VAR devreye bile girmedi
Tanju Özcan'dan '2,5 milyon lira' savunması! 'Cevap vermemek için 10 takla atıyor'

Tanju Özcan'dan "2,5 milyon lira rüşvet" iddiasına olay yanıt!
Almanya'dan Leroy Sane'ye kötü haber

Kahreden haber 2 bin 500 km öteden geldi
Minik Mavi'yi hayattan koparıp bu savunmayı yapabildi! Hem de görüntülere rağmen...

Minik Mavi'yi hayattan koparıp bu savunmayı yapabildi
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum

Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum