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MINI Countryman E'ye yeni ÖTV zammı: Fiyat 3,9 milyon TL

MINI Countryman E'ye yeni ÖTV zammı: Fiyat 3,9 milyon TL
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Türkiye'de vergi düzenlemeleri premium elektrikli SUV'ları etkilemeye devam ediyor. Tamamen elektrikli MINI Countryman E, %55 ÖTV dilimine girmesiyle birlikte 3,9 milyon TL seviyesine ulaştı.

Türkiye otomotiv pazarında elektrikli modelleri etkileyen vergi düzenlemeleri premium segmentte fiyat değişimlerine yol açmaya devam ediyor. Bu kapsamda tamamen elektrikli MINI Countryman E de yeni vergi diliminden etkilenen modeller arasına katıldı.

Premium elektrikli SUV artık %55 ÖTV diliminde yer alıyor. Bu değişiklik, modelin Türkiye satış fiyatına doğrudan yansıdı ve fiyat yaklaşık 3,9 milyon TL seviyesine yükseldi. Daha önce %40 ÖTV diliminde bulunan model, matrah limitinin aşılması nedeniyle daha yüksek bir vergi oranıyla fiyatlandırılmaya başlandı.

2 Temmuz 2025 tarihinde %10 ÖTV diliminden çıkan model, ilk etapta %40'lık vergi dilimine geçerek yaklaşık 1,9 milyon TL seviyesinden 2,8 milyon TL bandına yükselmişti. Son vergi düzenlemesiyle birlikte araç bu kez %55 ÖTV dilimine dahil oldu ve fiyatı bir kez daha artış gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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