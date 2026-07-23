Dreyer & Reinbold Racing, merhum takım sahibinin tam zamanlı IndyCar takımı olma arzusunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor

Her Mayıs ayında, Dennis Reinbold Indianapolis 500'e gelir ve tam zamanlı IndyCar yarışlarına dönmeyi çok istediğini anlatırdı. Hayali gerçek olmak üzere. Indianapolis merkezli takım sahibinin 65 yaşında ölümünden bir aydan biraz fazla süre sonra, en büyük oğlu Derek, Dreyer & Reinbold Racing'in Rahal Letterman Lanigan Racing'den serideki 25 charter'dan birini satın aldığını duyurdu. Bu işlem, DRR'nin 2012'den bu yana ilk kez gelecek sezon tam zamanlı bir araç çalıştırmasının önünü açıyor. Seri yetkililerinin onayı gerekiyor ancak bunun bir formalite olduğu görülüyor.

Derek Reinbold, 'Bugün birçok duygu var. Babamla başlayayım, çünkü bu an için yıllarca çalıştı. Bu takımın tam zamanlı IndyCar Serisi'nde olması gerektiğine inandı ve bu hedefe ulaşmak için asla durmadı. Hastaneye girene kadar bu charter satın alımını onunla konuşuyorduk. Bugün acı tatlı. Keşke bu görüşmede bizimle olsaydı. Ama bugün nasıl hissedeceğini tam olarak biliyorum çünkü bu onun vizyonuydu ve başlattığı işi bitirmekten gurur duyuyoruz' dedi.

Reinbold, takımı 2000 yılında kurduktan sonra Gasoline Alley'de düzenli olarak yer aldı ve son 27 Indianapolis 500'de birden fazla araçla yarıştı. Bu süre zarfında DRR, yaklaşık üç düzine sürücü çalıştırdı ancak yalnızca bir kez zafer kazanabildi. Takımın Indianapolis'teki en iyi derecesi 2012'de Oriol Servia'nın dördüncülüğü oldu. Ancak o sezonun ardından DRR finansman sıkıntısı çekti ve takvimi kısmaya başladı. 2013'ten 2019'a kadar DRR sürücüleri yalnızca Indianapolis yarışına katıldı. 2020'de Sage Karam dört yarışa da katıldı ancak takım 2021'den Reinbold'un kanserle mücadelesinin ardından ölümüne kadar tek yarışlık sezonlara döndü. Şimdi ise DRR'nin gelecek yıl tam zamanlı olarak geri döneceğine dair tüm işaretler var.

Mark Miles, 'Bir IndyCar charter'ının ilk transferi, charter sisteminin çalıştığını gösteren önemli bir kilometre taşıdır. Charter sistemi, takımlara değerli bir varlık sağlar ve spora uzun vadeli yatırım yapmalarını teşvik ederken, yeni sahiplere de seriye net bir yol sunar' dedi. Bobby Rahal'ın takımı, 2024'te ilk kez tanıtıldıklarında 25 charter'dan üçünü almıştı, ancak gelecek sezon üç tam zamanlı araçtan ikiye düşmeye karar verince Reinbold'un takımına yardım etmenin doğru olacağını düşündü. Rahal, 'Dennis Reinbold'a hem takım sahibi hem de otomobil satıcısı olarak büyük saygı duydum. IndyCar'a olan bağlılığı ve yıllar içinde inşa ettiği miras, paddock'taki herkesin saygısını kazandı. Charter programı başlatıldığından beri Dennis bir charter edinmekle ilgilendi ve ölümünden önce onunla birkaç kez görüştük. Bu işlemi tamamlayabildiğimiz için memnunuz ve charter'ı alacak daha layık bir organizasyon düşünemiyoruz' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi