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Çinli otomobil üreticileri geliştirme süresini 18 aya indirmeyi hedefliyor

Çinli otomobil üreticileri geliştirme süresini 18 aya indirmeyi hedefliyor
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Yapay zeka destekli süreçlerle Çinli üreticiler yeni model geliştirmeyi 18 aya çekmeyi planlarken, Batılı şirketler de Çin'deki hızlı geliştirme yöntemlerine yöneliyor.

Çinli otomobil üreticileri, yeni modelleri geliştirme süresini ortalama iki yıldan 18 aya indirmeyi hedefliyor. Bu süre, Batılı rakiplerin 3 ila 5 yıllık geliştirme takvimlerinin oldukça altında. IAT Automobile Technology ve Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin değerlendirmelerine göre, yapay zekanın geliştirme süreçlerine daha fazla dahil edilmesi bu hızlanmayı mümkün kılabilir. Yapay zeka, dijital doğrulama, mühendislik kontrolleri ve binlerce parçanın eş zamanlı incelenmesi gibi zaman alan işlemleri hızlandırabilir. Ancak fiziksel testlerin benzer şekilde hızlandırılamayacağı belirtiliyor.

Çinli markaların bu hız avantajı, küresel otomotiv üreticilerinin de dikkatini çekiyor. Bazı Batılı şirketler, Çin'deki mühendislik altyapısından ve geliştirme yöntemlerinden yararlanmaya başladı. Renault, yeni Twingo E-Tech modelini Çin'de yalnızca 21 ayda geliştirdi. Volkswagen ise Xpeng ile birlikte geliştirdiği ID. UNYX 08 modelini yaklaşık 24 ayda tamamladı. Bu süreler, geleneksel Batılı otomobil geliştirme takvimlerinin oldukça altında kalıyor.

Geliştirme süreçlerinin kısalması, Çinli düzenleyicilerin de gündeminde. Ülkede daha önce yaşanan ölümlü kazaların ardından bataryalar, sürüş destek sistemleri ve kapı kollarına yönelik kurallar sıkılaştırılmıştı. Yetkililer şimdi, geliştirme hızındaki artışın güvenlik ve uzun vadeli dayanıklılık açısından yeni riskler oluşturup oluşturmadığını inceliyor. Bu kapsamda bir yıl sürecek bir güvenlik kampanyası başlatılıyor ve üreticilere yönelik habersiz denetimler uygulanacak. Önerilen yeni düzenlemelerle, yeni enerjili araçların zorunlu yol testlerinin toplam mesafesinin 30 bin kilometreye çıkarılması planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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