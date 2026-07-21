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Çinli otomobil üreticilerinin kâr marjı yüzde 1,5'e geriledi

Çinli otomobil üreticilerinin kâr marjı yüzde 1,5'e geriledi
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Çin Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre 2026'nın ilk beş ayında araç üreticilerinin net kâr marjı yüzde 1,5'e düştü. Sektör geliri artarken toplam kâr yüzde 19,8 azaldı. Kârın büyük kısmı batarya, çip ve akıllı teknoloji şirketlerine gidiyor. Fiyat savaşları sona ererken maliyetler arttı, bazı üreticiler fiyat yükseltti. İhracat büyüyor, haziranda aylık araç ihracatı ilk kez 1 milyon adedi aştı. Devlet teşviklerinin kaldırılması baskıyı artırıyor.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre 2026'nın ilk beş ayında araç üreticilerinin net kâr marjı yüzde 1,5 seviyesine geriledi. Aynı dönemde sektör geliri yüzde 1,4 artışla 4,2 trilyon yuana çıkarken, toplam kâr yüzde 19,8 düşüşle 143,9 milyar yuana geriledi. Kârın büyük kısmı batarya, çip ve akıllı teknoloji şirketlerine akıyor.

Fiyat savaşları etkisini kaybederken, artan maliyetler nedeniyle bazı üreticiler fiyat artırmaya başladı. İhracatta ise büyüme sürüyor; haziran ayında araç ihracatı ilk kez aylık 1 milyon adedi aşarken, hibrit modeller özellikle Avrupa'da başarılı oldu. Devlet teşviklerinin kademeli olarak kaldırılması da sektör üzerindeki baskıyı artırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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