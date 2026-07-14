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Bursa, Türkiye otomotiv üretiminin yüzde 35,5'ini sağladı

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OSD verilerine göre, 2026’nın ilk yarısında Türkiye’de 673 bin 611 araç üretildi. Bursa bu üretimin yüzde 35,5’ini karşılayarak 238 bin 850 adetle lider oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, 2026 yılı ocak-haziran döneminde Türkiye'de toplam 673 bin 611 araç üretildi. Bursa merkezli fabrikalar bu üretimin 238 bin 850 adedini gerçekleştirerek yüzde 35,5'lik pay aldı. Kentte her gün ortalama 1.319 araç üretildi.

OYAK Renault 161 bin 42, TOFAŞ ise 77 bin 449 adetle Bursa'nın en büyük üreticileri oldu. Bursa'dan 136 bin 65 araç ihraç edilirken, bu rakam Türkiye toplam ihracatının yüzde 29'una denk geldi. Uzmanlar, Bursa'nın üretim gücünün Türkiye ekonomisi için kritik önemde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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