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Bosch İş Birliğiyle Yeni Ürün Yatırımı Onaylandı

Bosch İş Birliğiyle Yeni Ürün Yatırımı Onaylandı
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Şirket, Robert Bosch GmbH ile yürütülen ön çalışmalar sonucunda yeni bir ürünün Türkiye'de üretimi için yatırım teşvik belgesi başvurusunun onaylandığını duyurdu. İlk siparişlerin 2026'da verilmesi, seri üretime 2027'de geçilmesi planlanıyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, şirketin pay sahiplerinden Robert Bosch GmbH ile yürütülen ön çalışmalar sonucunda yeni bir ürünün Türkiye'de üretilmesi için hazırlanan projenin yatırım teşvik belgesi başvurusunun onaylandığı duyuruldu.

Proje programının onaylanmasının ardından ilk yatırım siparişlerinin 2026 yılında verilmesi, yatırımların tamamlanmasıyla birlikte ise süreç bazlı seri üretime 2027 yılında geçilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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