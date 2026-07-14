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Benzine 1,60 TL Zam Geliyor! Çarşamba Gece Yarısı Pompa Fiyatlarına Yansıyacak

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Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Motorin zammının ardından benzine 1,60 TL'lik artış bekleniyor. Zammın Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece yarısı pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Motorin zammının ardından bu kez benzine 1,60 TL'lik bir artış yapılması öngörülüyor. Sektör temsilcileri ve gazeteci Olcay Aydilek'in kulis bilgilerine göre, zam Çarşamba gününü Perşembeye bağlayan gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.

Güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul Avrupa yakası benzin 62,90 TL, motorin 69,88 TL, LPG 31,19 TL. İstanbul Anadolu yakası benzin 62,75 TL, motorin 69,73 TL, LPG 30,59 TL. Ankara benzin 63,86 TL, motorin 70,99 TL, LPG 31,19 TL. İzmir benzin 64,14 TL, motorin 71,26 TL, LPG 30,99 TL.

Kaynak: Haber Merkezi
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