Audi Grubu 2026 beklentilerini düşürdü, gelir ve marj tahminleri geriledi

Audi Grubu, 2026 yılı gelir ve faaliyet marjı tahminlerini düşürdü. İlk yarı geliri 29,18 milyar euroya gerilerken, faaliyet karı 1,12 milyar euroya yükseldi. Audi markasının teslimatları %7 azaldı. Çin ve Kuzey Amerika'da düşüş yaşanırken, Almanya'da artış görüldü. 2026 gelir beklentisi 58-63 milyar euroya, faaliyet kar marjı beklentisi %5-7'ye çekildi. Bentley ve Ducati teslimatları düştü, Lamborghini ise güçlü performans sergiledi. Audi yeni Q9 ve tam elektrikli A2 e-tron modellerini tanıtmayı planlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi