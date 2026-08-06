Kejriwal: Etanol karışımı dizel ve ATF'ye genişletilecek

Halkın Partisi (AAP) ulusal konveneri Arvind Kejriwal, Perşembe günü hükümetin etanol karışımını benzinin ötesinde dizel ve havacılık türbin yakıtına (ATF) genişletmeyi planladığını ve benzindeki etanol oranını mevcut E20 karışımının üzerine çıkaracağını öne sürdü. Kejriwal, insanlara önümüzdeki birkaç yıl yeni benzinli ve dizel araç satın almamaları çağrısında bulundu.

Kejriwal, X platformunda Hintçe yaptığı paylaşımda, hükümetin E20 yakıtını başlatmasının ardından benzindeki etanol oranını yüzde 50'nin üzerine çıkarmayı planladığını iddia etti. "Görünüşe göre benzine yüzde 50'den fazla etanol karıştıracaklar. Ortamın sakinleşmesini bekliyorlar. Önce E0 ve E10 araçlarınıza E20 benzinini zorla kullandırıp onları mahvettiler. Bugün yeni bir E20 aracı alırsanız, hükümet birkaç gün sonra E50 benzinini zorla kullanacak ve ona zarar verecek" dedi.

Kejriwal ayrıca hükümetin yakında dizelde etanol karışımı başlatacağını öne sürdü ve insanlara şimdilik yeni benzinli veya dizel araç satın almamalarını tavsiye etti. Ayrı bir paylaşımda eski Delhi Başbakanı, Modi hükümetinin havacılık türbin yakıtına (ATF) da etanol karıştırmayı planladığını iddia etti. "Kaynaklar, Modi hükümetinin ATF'ye etanol karıştırmayı planladığını gösteriyor. Uzmanlar bunun uçuş güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atabileceğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ayın başlarında Kejriwal, Başbakan Narendra Modi'ye bir mektup yazarak E20 benzininin ülke genelinde uygulamaya konulmasına ilişkin endişelerini dile getirmişti. Akaryakıt istasyonlarında hem saf benzin hem de E20 yakıtının bulunmasını istemiş ve etanol karışımlı benzinin normal benzinden daha düşük fiyatlı olmasını talep etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi